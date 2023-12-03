شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد نور طاهر تشعل السعودية بظهور ساخن من مهرجان البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسوم وخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد إقامة زوجة مواطن عبر أبشر 1445

شاركت الفنانة نور طاهر بإطلالة ساحرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أُقيم في مدينة جدة. ظهرت في مجموعة من الصور وهي ترتدي فستانًا قصيرًا وشفافًا، معززًا بالإكسسوارات، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها.

شاهد نور طاهر تشعل السعودية

نور طاهر، الممثلة الصاعدة ذات الجنسية الأردنية والأصول الفلسطينية، شاركت بنجاح في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أُقيم في مدينة جدة، ظهرت في مجموعة من الصور حيث ارتدت فستانًا قصيرًا وشفافًا، مع إكسسوارات مميزة، وتركت شعرها ينسدل بشكل رائع على ظهرها.

تألقت نور طاهر في دورها كممثلة صاعدة، حيث أصبحت معروفة بدورها في مسلسل “مدرسة بنات الروابي”، حيث قامت بتجسيد شخصية ليان، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، يُشار إلى أن المهرجان يستمر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، ويعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السعودية والعربية والعالمية.