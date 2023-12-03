شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصرية تحقن صغارها الثلاثة بجرعة أنسولين قاتلة والسبب صادم ولا يصدق والان مع التفاصيل الكاملة
في حادثة مأساوية هزت محافظة القليوبية في شمال مصر، قامت ربة المنزل بفعل فظيع حيث حقنت أطفالها الثلاثة بمادة الإنسولين، والتي تُستخدم عادة لعلاج مرضى السكر، مما أسفر عن وفاة إحدى الطفلات وتعرض شقيقيها لحالة إعياء شديدة.
مصرية تحقن صغارها الثلاثة بجرعة أنسولين
تلقى مدير أمن القليوبية بلاغًا من مأمور مركز شرطة قليوب، حول ورود إخطار من مستشفى قليوب يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء، وهم ملك أحمد عرفان (6 سنوات)، واستينات أحمد (5 سنوات)، ومالك أحمد (عام ونصف)، مصابين بحالة إعياء شديد، حيث توفيت إحدى الطفلات بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
بعد التحريات، اتضح أن الأم كانت تكذب حين قالت إنها كانت في مطعم مع أطفالها، وتحاول إخفاء الحقيقة. بعد التحقيقات، اعترفت الأم بفعلتها الصادمة، حيث قامت بحقن نفسها وأطفالها بمادة الإنسولين التي تستخدم لعلاج مرضى السكر.
في الواقع، كانت الأم تعاني من خلافات مع زوجها واتخذت هذا الفعل الصادم كوسيلة للانتقام منه. أكدت أنها أرادت إنهاء حياة نفسها وحياة أطفالها الثلاثة.
رغم محاولتها إنقاذ حياة أطفالها بإيصالهم إلى المستشفى، فإن الفتاة الكبرى توفيت، فيما تم إنقاذ حياة الأطفال الآخرين. تم اعتقال الأم، وتم إيداعها في الحجز الاحتياطي لحين استكمال التحقيقات.
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