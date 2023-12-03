تراند اليوم : بالفيديو.. طبيبة توضح أسباب زيادة الإكزيما في فصل الشتاء.. وتكشف طرق علاجها

صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة أسباب زيادة الإكزيما في فصل الشتاء وطرق علاجها.

وقالت خلال مقطع فيديو إن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالإكزيما وجفاف الجلد خلال الشتاء هي : " استخدام مياه ساخنة بكثرة في الحمام، والاقتراب من مصدر التدفئة كثيرا، وارتداء ملابس ثقيلة جدا، وزيادة العصبية والتوتر".

وأوضحت أن الإكزيما هي مرض مزمن جلدي، ومرض مناعي ذاتي مرتبط بخلايا موجودة داخل الجهاز المناعي، وهذه الخلايا تضرب الجلد بطريقة عشوائية مما يؤدي إلى الإصابة بعدة أمراض جلدية ومنها الإكزيما.

وتابعت: " الأشياء التي تعالج الإكزيما هي: Lycopen، Chromium، Melatonin، Prebiotic، Vitamin D ، Vitamin E ".

ولفتت إلى ضرورة الالتزام بمرحلة الترطيب بعد العلاج.