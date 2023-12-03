تراند اليوم : من بينها منع التغطية بألوان مخالفة لواجهة المبنى .. تعرف على الضوابط الجديدة لتغطية الشرفات

صحيفة الخليج 365: طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسودة دليل المحددات التصميمية لتغطية الشرفات في منصة استطلاع لأخذ آراء العموم بشأنها.

وتمثلت المحددات التصميمية لتغطية الشرفات فيما يلي :​

1/تمنع التغطية بأي من المواد والألوان والأشكال التي تخالف واجهة المبنى والمادة السائدة المستخدمة فيها وبما يتوافق مع العناصر المعمارية والقياسات الهندسية لواجهة المبنى سواء كان ( سكني عمائر أو فلل / سكني تجاري / تجاري).

2/ يجب أن تتم التغطية حسب الشكل العام لواجهة المبنى وبما لايؤثر سلباُ على المشهد الحضري.

3/ الالتزام بمتطلبات وإشتراطات كود البناء السعودي.

4/ يجب أن يتم اعتماد التصميم من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد.

5/ يجب أن يتم تقييم التصميم والموافقة عليه من الجهة المعنية ( الأمانات / البلديات ) وذلك بعد التأكد من أن التغطية لاتخالف الشكل الخارجي والسائد لواجهة المبنى.

6/ يجب أن تكون التعديلات أو الإصلاحات وفق رخصة الترميم التي أصدرت لها.

7/ يجب التقييد بالألوان والمواد والأشكال المستخدمة لكل واجهة على حده.

8/ يجب أن تتم التغطية بشكل كامل للواجهات في حال الرغبة في التغطية.

9/ يجب ان تكون المواد المستخدمة في تغطية تلك الشرفات مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الغرض من المشروع

ولفتت المسودة إلى أن مشروع الدليل لوضع محددات تصميمية واضحة يهدف لضمان استخدام الشرفات وتغطيتها بالشكل الصحيح في جميع المباني السكنية والتجارية مما يساهم في معالجة التشوه البصري.