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اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك

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الرياض - محمد الوسيري - تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن المزاد يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023”.

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خطوات الاشتراك في المزاد

وأضافت أنه يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

– دخول منصة أبشر

– اختيار أيقونة خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار أيقونة المرور ثم أيقونة خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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