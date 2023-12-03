شكرا لقرائتكم أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جمعية أسر التوحد، اليوم الأحد، عن تنظيم ملتقى الخدمات التعليمية المقدمة لذوي التوحد في منطقة عسير.

ملتقى الخدمات التعليمية

وقالت جمعية أسر التوحد، في بيان لها: “برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تسعد الجمعية بتنظيم ملتقى الخدمات التعليمية المقدمة لذوي التوحد على مستوى المنطقة”.

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وأوضحت جمعية أسر التوحد “أن ذلك يأتي بالتزامن مع شهر التوعية بذوي الإعاقة .. الأربعاء المقبل بمشيئة الله”.