السعودية | المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يطلق حملة توعوية لمنسوبي الجهات الحكومية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” حملة توعية بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها لمنسوبي الجهات الحكومية، التي تتمحور حول سلوكيات وطرق الاستخدام الأمثل للمياه داخل وخارج المنشآت.

وتستهدف الحملة المستمرة لثلاثة أسابيع، جميع منسوبي الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز الوعي المائي وإيضاح أثر التسربات والسلوكيات الصحيحة لاستخدامات المياه، بالإضافة إلى أهمية بطاقة وأدوات ترشيد استهلاك المياه في خفض معدل الاستهلاك.

وأوضح المركز أن إطلاق الحملة يأتي استكمالاً لبرامج المركز التوعوية، مؤكدًا أن المحافظة على المياه تعد مسؤولية جميع الأفراد والكيانات، وبالتعاون المشترك ستحقق الحملة النتائج المرجوة منها، وتقديم حلول الترشيد وإيصال الرسائل التوعوية ونشرها، سعياً للوصول إلى الاستدامة المائية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.