السعودية | بالعبوات الناسفة.. حماس تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت حركة حماس، الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان لها على تلغرام: “فجر الأحد تم رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرقي جحر الديك”.

وأضاف البيان: “زرعت الحركة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 صباحا تم تفجير العبوات”.

وتابع: “تم إيقاع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قتلى”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحماس وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف الجيش أن القائد المدعو وسام فرحات شارك بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر.