شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة لعلاج شمع الأذن بالطب البديل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ينتج شمع الأذن عن عملية في الجهاز المناعي الطبيعي للجسم؛ لدرء البكتيريا وتراكم الأوساخ في مسالك الأذن، ويمكن أن يجد شمع الأذن أحياناً طريقه إلى المناطق النائية من قناة الأذن، عندها يتم رصده، ويصبح غسله أمراً سهلاً. أما تراكم شمع الأذن فيؤدي إلى انسداد القناة، الذي يمكن أن يؤثر في الأذن؛ ما قد يسبب مشاكل في السمع. من الشائع أن استخدام الأعواد القطنية يمكن أن يؤدي إلى انسداد من خلال دفع شمع الأذن إلى الممرات الداخلية. حول علاج شمع الأذن بالطب البديل، تتحدث الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج لـ«سيدتي نت» في السطور الآتية.

الزيوت المعدنية للتخلص من شمع الأذن

يتم إفراز الشمع في الأذن من خلال غدد موجودة في الجلد تبطن الجزء الخارجي من قنوات الأذن. شمع الأذن والشعيرات الدقيقة الموجودة في الأذن تمنع دخول الأتربة والغبار إلى داخلها. الطبيعي أن الأذن تتخلص من الشمع القديم من تلقاء نفسها بعد إفراز الشمع الجديد لكي يحل محله، لكن في حالة إفراز الأذن مقداراً أكثر من الشمع، قد يصعب التخلص من الشمع الموجود في الأذن بفاعلية. تمكن الاستعانة بالزيوت المعدنية من خلال تسخينها وإسقاط الكمية الدقيقة في القناة، سيؤدي ذلك إلى تليين شمع الأذن وإزالته. يجب أن يقتصر استخدام هذا العلاج لثلاث مرات على الأكثر؛ لأنَّ الإفراط فيه قد يكون ضاراً. لتسخين الزيت؛ ضعي وعاء الزيت فوق الماء الدافئ ليذوب، وبمجرد الذوبان ضعي قطرتين في أذنكِ لفك شمع الأذن.

الماء المالح للتخلص من شمع الأذن

الماء المالح سهل الاستخدام بوصفه علاجاً منزلياً، سيؤدي ذلك إلى تليين شمع الأذن لإزالة الالتهاب. لاستخدام هذا العلاج؛ أحضري كوباً واملئيه بالماء الدافئ، ومن ثَم قومي بإذابة ملعقة صغيرة من الملح فيه. اغمري كرة القطن في المزيج واستلقي على جانبكِ بحيث تميل أذنكِ لأعلى، اضغطي بالكرة القطنية على الأذن حتى تتساقط المياه المالحة فيها، اتركي الأذن مائلة 5 دقائق، قومي بإمالة الأذن الأخرى لأعلى. من ثَم استخدمي قطعة قماش نظيفة لتنظيف الجزء الخارجي من الأذن لمسح الشمع المذاب.

زيت الخردل للتخلص من شمع الأذن

هذا العلاج يذوِّب الشمع عند ملامسته له، ولاستخدامه قومي بتسخين زيت الخردل، وضعي بضع قطرات في الأذن. اتركي الزيت في أذنكِ لمدة خمس دقائق على الأقل، وعندما يحين الوقت أحضري كرة قطنية ونظِّفي الشمع، لا تسقطي الزيت الزائد لأنه يمكن أن يضرَّ أذنكِ.

زيت الزيتون للنخلص من شمع الأذن

زيت الزيتون عنصر فعَّال للتخلص من شمع الأذن؛ لأنه يساهم في ترطيب قناة الأذن. إن وجود عوامل مطهِّرة فيه، يجعل من هذا الزيت علاجاً يستحق استخدامه في المنزل؛ لأنه سيقلل أيضاً من خطر حدوث أي التهابات في الأذن. ضعي القليل من زيت زيتون الدافئ في قطارة، واسكبي ثلاث قطرات منه في أذنكِ المصابة. استخدمي قطعة قماش نظيفة لإزالة الزيت الزائد والشمع.

زيت بذر الكتان للتخلص من شمع الأذن

يساعد زيت بذور الكتان في إزالة شمع الأذن عند إدراجه في نظامكِ الغذائي؛ سيؤدي هذا الإجراء إلى فوائد ستؤثر في شمع الأذن، قد يساعد أيضاً شرب شاي بذور الكتان.

زيت البارافين للتخلص من شمع الأذن

يُعتبر زيت البارافين وسيلة أخرى للتخلص من شمع الأذن من خلال تسخينه ووضع ثلاث قطرات منه في أذنكِ. تأكَّدي من إمالة الأذن لمدة تصل إلى خمس دقائق لتشعري بالآثار، ثم نظِّفيها بعد ذلك باستخدام كرة قطنية نظيفة.

صودا الخبز للتخلص من شمع الأذن

عندما يتراكم شمع الأذن يتماسك ويتحول إلى طبقة متماسكة؛ العلاج المستخدم هنا هو ترطيبه لتسهيل إزالته، من خلال استعمال صودا الخبز التي تملك خصائص تجعل إزالته ممكنة. قومي بإذابة القليل من صودا الخبز في كوب من الماء، ضعي المزيج في قطارة وضعي ثلاث نقاط في أذنك. بعد عشر دقائق قومي بإسقاط الماء الدافئ على الأذن. ضعي رأسكِ في الجهة المعاكسة؛ لأنَّ ذلك سيؤدي إلى تصريف المياه. امسحي بقطعة قماش نظيفة عند الانتهاء.