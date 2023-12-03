شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية تكشف عن أفضل نظام غذائي يقلل الدهون على الكبد بنسبة 53% بعد 3 أشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت استشارية التغذية الدكتورة علا مخيمر، عن أفضل نظام غذائي مثبت علمياً يقلل دهون الكبد بنسبة 53%.

الكبد الدهني

وقالت مخيمر، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق "تيك توك": هناك دراسة أجريت على 70 شخصاً يعانون من الكبد الدهني من غير متعاطي الكحوليات ومدتها 12 أسبوعاً وقد أعطوهم 3 أنواع من الدايت.

تقليل النشويات

وأكمل: النظام الأول (قلل أكلك، قلل سكر، قلل حلويات)، والنظام الثاني "الصيام المتقطع" (2:5) أي صيام يومين و5 أيام من غير صيام متقطع، والثالث (اللو كارب هاي فات) مت خلال تقليل النشويات وتزويد الدهون الصحية.

دهون الجسم

وأضاف: بعد 12 أسبوعاً وجدوا النتائج الآتية؛ الناس اللي اتبعت نظام (قلل أكلك وقلل سكرك) قلت دهون الكبد بنسبة 16%، ولكن الناس اللي اتبعوا الصيام المتقطع قلت دهون الكبد بنسبة 50%، والذين اتبعوا نظام (لو كارب هاي فات) قلت بنسبة 53% ونزلوا 7 كيلوجرامات من دهون الجسم.

الشوفان والبرغل

ونصحت بتقليل النشويات واستبدالها بنشويات معقدة كالشوفان والبرغل وعيش الحبة الكاملة وتزويد الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات.

المكرونة والخبز

الجدير بالذكر نظام " لو كارب الغذائي" هو النظام الغذائي الذي يحد من تناول الكربوهيدرات الموجودة بشكل أساسي في الأطعمة السكرية والمكرونة والخبز وجميع المعجنات.

