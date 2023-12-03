أخصائية تغذية تكشف عن أفضل نظام غذائي يقلل الدهون على الكبد بنسبة 53% بعد 3 أشهر

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عدن - ياسمين التهامي -
كشفت استشارية التغذية الدكتورة علا مخيمر، عن أفضل نظام غذائي مثبت علمياً يقلل دهون الكبد بنسبة 53%.
الكبد الدهني
وقالت مخيمر، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق "تيك توك": هناك دراسة أجريت على 70 شخصاً يعانون من الكبد الدهني من غير متعاطي الكحوليات ومدتها 12 أسبوعاً وقد أعطوهم 3 أنواع من الدايت.
تقليل النشويات
وأكمل: النظام الأول (قلل أكلك، قلل سكر، قلل حلويات)، والنظام الثاني "الصيام المتقطع" (2:5) أي صيام يومين و5 أيام من غير صيام متقطع، والثالث (اللو كارب هاي فات) مت خلال تقليل النشويات وتزويد الدهون الصحية.
دهون الجسم
وأضاف: بعد 12 أسبوعاً وجدوا النتائج الآتية؛ الناس اللي اتبعت نظام (قلل أكلك وقلل سكرك) قلت دهون الكبد بنسبة 16%، ولكن الناس اللي اتبعوا الصيام المتقطع قلت دهون الكبد بنسبة 50%، والذين اتبعوا نظام (لو كارب هاي فات) قلت بنسبة 53% ونزلوا 7 كيلوجرامات من دهون الجسم.
الشوفان والبرغل
ونصحت بتقليل النشويات واستبدالها بنشويات معقدة كالشوفان والبرغل وعيش الحبة الكاملة وتزويد الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات.
المكرونة والخبز
الجدير بالذكر نظام " لو كارب الغذائي" هو النظام الغذائي الذي يحد من تناول الكربوهيدرات الموجودة بشكل أساسي في الأطعمة السكرية والمكرونة والخبز وجميع المعجنات.
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