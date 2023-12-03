شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق برنامج سبيل النجاة في النوازل بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة نجران، اليوم الأحد، برنامج (سبيل النجاة في النوازل)، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، حيث يتضمن سلسلة من المحاضرات الدعوية في جوامع ومساجد المنطقة.

ويشمل البرنامج الحديث عن أمن الوطن مسؤولية الجميع، والانتماء لوطن التوحيد، وحقوق ولاة الأمر، وفضل التوحيد وثمراته.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التحذير من الشرك ووسائله، وأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وموقف المسلم من الفتن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، ومقومات الأمن ودعائمه.

وتقام المحاضرات في جوامع مدينة نجران، ومحافظات شرورة، ويدمه، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ومركزي المشعلية والحصينية.

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن الأنشطة الدعوية والتوعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني، والتحذير من الأفكار المنحرفة.