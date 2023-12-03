انت الان تتابع "أمانة العاصمة المقدسة": ربط إصدار شهادة امتثال المباني بتطبيق إيجار كشرط لإتمام العقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أنه سيتم مستقبلًا ربط شهادة امتثال المباني بعدد من التطبيقات؛ منها تطبيق "ممتثل" وتطبيق "إيجار"؛ بحيث تكون شهادة الامتثال شرطًا من شروط إتمام عقد الإيجار في شبكة "إيجار".

وأضاف "زيتوني" أن شهادة امتثال المباني هي شهادة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي وثيقة تنظيمية تُمنَح لملاك المباني بعد التأكد من تطبيق عدد من المعايير والاشتراطات للدليل الذي أصدرته الوزارة.

وأكد "زيتوني" أن أمانة العاصمة ‏بدأت فعليًّا في حث ملاك المباني على إصدار شهادة الامتثال التي تهدف إلى إزالة التشوه البصري ومطابقة المبنى للاشتراطات الموجودة في رخصة البناء وعدم استحداث عناصر أو مكونات حديثة مخالفة لترخيص البناء قد تشكل تشوهًا بصريًّا.