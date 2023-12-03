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تراند اليوم : وزير خارجية إيران يعود مجددا للتهديد : رقعة الحرب في غزة ستتوسع إذا لم تتوقف إسرائيل! ‏

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صحيفة الخليج 365: عاد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى إطلاق موجة جديدة من التهديدات بشأن توسع نطاق حرب غزة.

وقال في اتصال هاتفي مساء أمس السبت، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل: "من الضروري وقف الهجمات الإسرائيلية ضد سكان غزة في أسرع وقت ممكن وإتاحة إرسال المساعدات الإنسانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء إرنا...

وأضاف: "إذا لم تتوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد غزة ، والضفة الغربية، فهناك احتمال لتوسيع نطاق الحرب بشكل عميق في المنطقة."

واتهم واشنطن بـ"اتباع نهج يدفع نحو استمرار الحرب وتوسيع نطاقها".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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