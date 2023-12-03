تراند اليوم : في إطار مبادراتها المجتمعية : جامعة الأمير محمد بن فهد تنفذ برنامج التجسير الجامعي لإعداد طلاب المرحلة الثانوية قبل التخرج للالتحاق بالجامعة

صحيفة الخليج 365: قامت جامعة الأمير محمد بن فهد بالشراكة مع عدد من المدارس في المنطقة الشرقية بتنفيذ برنامج التجسير الجامعي، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويهدف الى تطبيق عدد من المقررات الأساسية الجامعية اثناء الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في مدارسهم لإعدادهم المبكر للالتحاق بمرحلة الدراسة الجامعية. كما يهدف إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية والتجهيز لمواد السنة التحضيرية ومساعدة الطلاب للنجاح أكاديمياً.

تطبيق البرنامج مع عدد من المدارس الأهلية :

ولقد تم تطبيق البرنامج مع عدد من المدارس الأهلية الكبرى في المنطقة الشرقية، حيث حقق نجاحاً ملحوظاً اتضح من خلال التحاق الطلاب بالمرحلة الجامعية وتجاوزهم السنة التحضيرية بنجاح.

تصميم برامج أكاديمية على باقتين:

وقامت الجامعة بتصميم برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجهات المشاركة تهدف إلى تطوير مهارات طلاب المدارس وهم على مقاعدهم الدراسية، وذلك من خلال باقتين مختلفتين، الأولى مخصصة للطلاب ذوي المستويات الدراسية المتوسطة في اللغة الإنجليزية، وتشمل دورات في اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات التعلم، وتتضمن الباقة الثانية الموجه للطلاب المتميّزين في اللغة الإنجليزية عدد من المهارات من بينها القدرة على التواصل الشفهي والتواصل من خلال الكتابة ومهارات الدراسة والإلمام بالمبادئ الرياضية مثل التفاضل والتكامل.

كما تسعى الجامعة إلى توسيع شراكاتها مع عدد من المدراس الثانوية بهدف تطبيق هذا البرنامج على شرائح متعددة من طلاب الثانوية وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.