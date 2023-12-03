تراند اليوم : "لسنا وحدنا في الكون".. الكشف عن نتائج تحليل حمض نووي جديد ل "الكائنين الفضائيين"المحنطين في المكسيك

صحيفة الخليج 365: كشف تحليل حمض نووي جديد ل "الكائنين الفضائيين"المحنطين اللذين تم عرضهما داخل تابوتين أمام الكونغرس المكسيكي، أنها عينات غير بشرية.

الحمض النووي

وأعلن الصحافي خايمي موسان، برفقة فريق من الباحثين، أن التحليل الجديد يظهر أن أكثر من 30% من الحمض النووي للعينات "غير معروف" أو "ليس من أي نوع معروف"، دون أن يذكروا توضيحاً عن الـ 70% المتبقية من الحمض النووي.

الأشعة السينية

وقال موسان في الكونغرس، أن الجثتين خضعتا للتأريخ الكربوني في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، والتي حددت أن عمر العينات يزيد عن ألف عام، وكان لها ثلاثة أصابع وليس لها أسنان.

وزعم موسان أيضا أن الأشعة السينية أظهرت أن إحدى الجثث كانت تحتوي على "بيض" بداخلها وأن كلاهما كان به زرع مواد نادرة مثل الأوزميوم. الحياة خارج الكوكب

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم الحياة خارج كوكب الأرض بهذه الطريقة، لدينا مثال واضح على عينات غير بشرية لا علاقة لها بأي نوع معروف على كوكبنا".