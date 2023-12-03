تراند اليوم : بالفيديو.. الزعاق يعلن بدء أول مواسم الشتاء الفعلي.. ويحدد موعد دخول أبرد أيام السنة على المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الطقس خالد الزعاق أن اليوم الأحد 3ديسمبر أول أيام المربعانية وهي أول مواسم الشتاء الفعلي الذي يتكون من (المربعانية والشبط والعقارب).

وأوضح الزعاق أن المربعانية تبدأ فيها سلوكيات الشتاء من ملبس ومأكل ومشرب ومدتها 40 يوما والـ 20 يوما الأولى منها معتدلة بالنهار وباردة بالليل أما الـ 20 يوما الأخيرة منها برد بالنهار والليل.

وتابع في مقطع فيديو نشره بحسابه في منصة إكس: أن المربعانية تتكون من 3 نجوم الإكليل والقلب والشولى، والعشرون يوما الأولى من المربعانية داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير والأجواء، فأمطارها تنبت ما ينبته الوسم وأبرد نجوم السنة النجم الثاني من المربعانية والثالث وشباط أول وشباط ثاني.