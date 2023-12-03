شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة تغطي أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت صور الأقمار الصناعية التي بثها المركز الوطني للأرصاد، سحبًا رعدية ممطرة تغطي أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

كما تسير السحب داخل البحر بمحاذاة المحافظات الساحلية جدة والليث.

طقس مكة

تستمر توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، ومنها: جدة وأضم وميسان، الطائف، والجموع والعاصمة المقدسة وعدد من المحافظات الأخرى.

وتوقع المركز أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة، تشمل: الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.