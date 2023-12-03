شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شاب وشابة يشاركون في مبادرة تنظيف مخلفات المتنزهين بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف، مبادرة لتنظيف محيط سد عبدالمغني جنوب المحافظة، بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من شباب وشابات الطائف.

وتم خلال الحملة إزالة المبعثرات والنفايات التي خلفها المتنزهون بأرجاء المكان، وتنظيف الموقع ليكون مهيئًا لاستقبال الزوار والمتنزهين للاستمتاع بالبيئة الطبيعية المميزة، وذلك عقب أن امتلأ حوض السد بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

الحفاظ على المواقع السياحية

ساهم المتطوعون في تهيئة الموقع وتنظيفه من بقايا الأطعمة والمعلبات الفارغة والأكياس البلاستيكية المتطايرة والتي غطت الأرجاء، في خطوة للحفاظ على البيئة، ومنع الظواهر المجتمعية السلبية والخاطئة، وتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على المواقع البيئية والسياحية ونظافتها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للتعريف بالمواقع البيئية المميزة في هذه المحافظة السياحية الجميلة.

وتم تأهيل الموقع لاستقبال الزوار مع استمرار الجهود التوعوية لمنع تحول الموقع إلى بؤرة لتجمع نفايات المتنزهين، وأكدت الأمانة سعيها الدؤوب للمحافظة على المواقع السياحية والبرية المميزة نظيفة مع دعمها بالحاويات، ووضعها ضمن برنامج النظافة اليومية، وتتطلب هذه الجهود تعاون المواطنين والمقيمين من المرتادين لمعالجة التشوه البصري التي تشكلها النفايات، وتحسين مشهد المواقع السياحية.