وثق شاب عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، لقطة تلقيه مبلغًا ماليًا من امرأة صدمته بسيارتها. وأوضح الشاب، أن المرأة تركت له ظرفًا أبيضًا تحت مساحات سيارته، وبداخله مبلغًا قيمته 3 آلاف ريال، بالإضافة إلى رسالة اعتذار كتبتها له قائلة: “أعتذر صدمت سيارتك بالغلط، وهذي 3 آلاف سوي بها سيارتك”.

ولقي المنشور تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرف المرأة، مؤكدين أنها نموذج لأصحاب الأخلاق الحميدة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: شاب يتفاجأ بردة فعل امرأة صدمت سيارته بالخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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