المركز الإقليمي للعواصف: أجواء المملكة بدون غبار لـ 3 أيام متتالية

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية إن أجواء المملكة لم تشهد أي غبار لثلاثة أيام متتالية.

وأوضح المركز اليوم: لم تسجل محطات الرصد ظواهر غبارية على المملكة من تاريخ 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023م.

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