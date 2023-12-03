أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وزارة التجارة بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 12:40 مساءً

تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة 2023م. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة التجارة بتبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري؛ الذي أطلعه على إيجازٍ عن أعمال الفرع بالمنطقة والأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها. وأكد أمير منطقة تبوك، أهمية تعزيز دور حماية المستهلك، وتكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية؛ بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال. ونوه إلى دعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته، مشيدًا بجهود القائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة. من جهته أعرب المهندس سالم الوباري، عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.

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