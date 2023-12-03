إسرائيل تعلن وقوع إصابات بين جنودها في هجوم صاروخي من لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 12:44 مساءً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، وقوع عدد من الإصابات بين جنوده في قصف نفذه "حزب الله" من داخل الأراضي اللبنانية. وذكر الجيش أن "عددًا من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة بشظايا، إثر هجوم صاروخي مضاد للدبابات من لبنان على مركبة عسكرية بالقرب من بلدة بيت هليل الشمالية"، وفقاً لـ"فرانس برس". وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان في وقت سابق من اليوم مسؤوليته عن العملية، التي أشار إلى أنه أوقع فيها إصابات مباشرة.

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