البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل بتجديدها "في أقرب وقت"

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محمد بن مسعود - الدمام - عبّر البابا فرنسيس الأحد عن "حزنه لانتهاء الهدنة" في غزة، معربًا عن أمله في أن "تتمكّن الأطراف المعنية من التوصّل في أقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار".

وقال البابا، الذي يتعافى من التهاب في الشعب الهوائية، في بيان تلاه مساعد له في ختام صلاة التبشير الملائكي: "في إسرائيل وفلسطين، الوضع خطير"، مضيفًا: "في غزة هناك الكثير من المعاناة، وهناك نقص في الاحتياجات الأولية".

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