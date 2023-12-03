تراند اليوم : بالفيديو.. مستثمر في المطاعم الفاخرة: بعد ما شلنا الستائر بين العائلات والأفراد زاد الإقبال

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٢٠٢٣١٢٠٣_١٤٣٧١٢-COLLAGE~2
صحيفة الخليج 365: تحدث المستثمر في المطاعم الفاخرة فيصل شاكر عن بداية إزالة الستائر بين العائلات في المطاعم وجعلها مفتوحة للجميع للعوائل والعزاب في نفس المكان.
في جدة
وقال فيصل شاكر: سوينا النزل في جدة باب واحدة وقلنا بناخذ المخاطرة ، قدمنا على البلدية عشان ناخذ الرخصة، عطونا الرخصة وما أحد تفلسف وما أحد جاء قال وين باب العوائل ووين باب الأفراد.
في الرياض
وتابع خلال لقائه في بودكاست سقراط: وفي الرياض بدينا نشيل الستار اللي كان يفصل بين الزباين عشان الناس تشوف بعض، وما جانا ملاحظات ولقينا الإقبال زاد.
وأضاف : موضوع جلسة العوائل والعزاب ما كانت بذلك الوضوح هي كانت عرف تحول إلى نظام، وفي مطاعمنا الجديدة بدينا نلغي الفكرة.
خسائر الزبائن
وعن خسارة الزبائن المحافظين اوضح أنهم مازالوا يقبلون على المطعم وما تغير عليهم أي شيء.