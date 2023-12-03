تراند اليوم : بالفيديو.. مستثمر في المطاعم الفاخرة: بعد ما شلنا الستائر بين العائلات والأفراد زاد الإقبال

صحيفة الخليج 365: تحدث المستثمر في المطاعم الفاخرة فيصل شاكر عن بداية إزالة الستائر بين العائلات في المطاعم وجعلها مفتوحة للجميع للعوائل والعزاب في نفس المكان.

في جدة

وقال فيصل شاكر: سوينا النزل في جدة باب واحدة وقلنا بناخذ المخاطرة ، قدمنا على البلدية عشان ناخذ الرخصة، عطونا الرخصة وما أحد تفلسف وما أحد جاء قال وين باب العوائل ووين باب الأفراد.

في الرياض وتابع خلال لقائه في بودكاست سقراط: وفي الرياض بدينا نشيل الستار اللي كان يفصل بين الزباين عشان الناس تشوف بعض، وما جانا ملاحظات ولقينا الإقبال زاد.

وأضاف : موضوع جلسة العوائل والعزاب ما كانت بذلك الوضوح هي كانت عرف تحول إلى نظام، وفي مطاعمنا الجديدة بدينا نلغي الفكرة.