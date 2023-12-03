تراند اليوم : هل رأيت قطة أم فأراً؟.. وهم بصري يكشف سمات شخصيتك الحقيقية

ترجمة حصرية : نشرت صحيفة Times Now، وهم بصري لصورة قطة وفأر "بالأبيض والأسود"، بزعم أنه يمكن من خلالها معرفة شخصية الشخص الحقيقية اعتمادًا على الحيوان الذي يكتشفه أولاً.

ويمكن أن يكشف الاختبار ما إذا كان الشخص مستقلاً وفضوليًا أو يتمتع بشخصية أكثر حذرًا، وذلك اعتماداً على الحيوان الذي لاحظته أولاً.

القط الأسود

إذا كانت عيناك تتجهان بشكل طبيعي إلى القط الأسود، وهو الجزء الأكبر من الصورة، فهذا يعني أنك شخص مستقل وفضولي، وفي نفس الوقت غامض ومرح، كما هو الحال مع معظم القطط الأليفة، فأنت لا تعتمد على الآخرين وتفضل القيام بالأشياء بنفسك.

الفأر

وفي حالة رأيت الفأر أولاً، فهذا يعني أنك أكثر حذراً، خجولًا ومتحفظًا للغاية، لكن هذا لا يعني أنك لا تدرك ما يحيط بك.