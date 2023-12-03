شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الموارد" تكرم متطوعي مسيرة شعلة الألعاب السعودية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، بجهود المتطوعين المشاركين في مسيرة شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 بالمنطقة، وذلك خلال حفل تكريمهم الذي أقيم بمقر الفرع في الدمام، بحضور مساعده لقطاع التنمية الاجتماعية، حمود الشريدة.

وأوضح المقبل أن المتطوعين كان لهم دور بارز في إنجاح تنظيم حفل استقبال الشعلة بالمنطقة، والذي جاء بمواكب متنوعة جسَّدت المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية للمنطقة، إذ تجولت مسيرة الشعلة في عدد من المواقع بالمنطقة على مدار 3 أيام، بدءًا من تاروت الاثرية ثم الواجهة البحرية بالدمام وجزيرة المرجان، ثم ممشى طريق الملك سلمان، وبحيرة البط بكورنيش الخبر الشمالي، وساحة الجوار، إضافة إلى زيارة قصر إبراهيم وجبل قارة في محافظة الأحساء.

وأكد المقبل حرص فرع الوزارة على المشاركة الوطنية في نقل رسالة سلام وصداقة لمختلف أنحاء المملكة، ودعم المسيرة الرياضية في المملكة، والتوعية بالألعاب والفعاليات الرياضية التي تحتضنها المملكة والقيم التي تتضمنها والمساهمة في الترويج لها.

من جانبه، أعرب الشريدة عن تقديره لجهود المتطوعين، مشيدًا بالتزامهم وإخلاصهم في أداء المهام الموكلة إليهم، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس مدى حرصهم على خدمة الوطن والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الوطنية.

وتقدم المتطوعون بالشكر لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذا التكريم، مؤكدين حرصهم على مواصلة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تخدم الوطن والمجتمع.

وتضمن حفل التكريم تقديم شهادات التقدير للمتطوعين المشاركين في مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 بالمنطقة الشرقية.