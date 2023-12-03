شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات وبرامج تدريبية في ثاني أيام ملتقى ذوي الإعاقة "لأجلهم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "اقتصاد مزدهر"، الذي انطلقت فعاليته يوم أمس؛ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، على مسرح الأمانة بالدمام.

وبدأت أولى جلسات اليوم الثاني من الملتقى بعنوان "التدخل المبكر استثمار للمستقبل"، والتي بيّنت أهمية التشخيص الدقيق للتدخل المبكر في العلاج والتأهيل المبكر بعد علاج الإصابات، بالإضافة إلى التأهيل المبكر وأثره الاقتصادي العام.

فيما ناقشت الجلسة الثانية "مكونات القطاع الغير ربحي للتمكين والاستدامة"، حيث تناولت أهمية الوقف وأثره على تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الوقف في التنمية المستدامة، إلى جانب بناء ثقافة الابتكار في منظمات الأوقاف المشتركة.

وتناولت الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان "نحو أسرة مستقرة لاقتصاد مزدهر"، أبرز الطرق الصحيحة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاكل المتوقعة والحالية ومعالجتها، وتحقيق الاستقرار الأسري و الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة وأسرهم.

واختتم الملتقى فعالياته بورش عمل تدريبية تناولت "تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل"، و "برنامج الكشاف للأمراض الوراثية الاستقلابية".

يذكر أن الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، سيختتم فعالياته، يوم غد، وذلك بحفل ختامي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بالدمام.

