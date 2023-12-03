2113 إصابة بالدرن الرئوي وجدة أولا

سجلت مناطق المملكة العام الماضي 2113 إصابة بالدرن الرئوي، وفاقت حالات إصابات الأجانب إصابات السعوديين، حيث بلغت إصابات الأجانب 1140 مقابل 973 إصابة للسعوديين، في وقت سيطرت جدة على إصابات الدرن الرئوي، وتصدرت الفئة العمرية من 25-35 سنة الإصابات بـ586 حالة مصابة.

74% حالات

كشف تقرير وزارة الصحة لحالات الدرن الرئوي للعام الماضي، حيث سجلت حالات السعوديين المصابين 46%، مقابل 54% حالات الأجانب المصابين، وفاقت إصابات الذكور السعوديين إصابات الإناث، حيث بلغت حالات الذكور 722 حالة مصابة بـ74% مقابل 251 حالة للإناث بـ26%، وبلغت حالات إصابات الذكور الأجانب 782 بـ69% مقابل 358 للإناث بـ31%، وتصدرت جدة إصابات الإناث السعوديات بـ24%، واستحوذت الرياض على إصابات الذكور السعوديين بـ22.43%.

أكثر الفئات

تصدرت الفئة العمرية من 25-35 سنة إصابات الدرن الرئوي بـ586 إصابة، وحلت الفئة العمرية من 35-45 سنة ثانيًا بـ441 إصابة، ومن 15-25 سنة ثالثًا بـ354 إصابة، ومن 45-55 سنة رابعًا بـ304 إصابة، ومن 55-60 سنة خامسًا بـ206 إصابات.

الأكثر إصابة

سيطرت جدة على النصيب الأكبر من حالات الدرن الرئوي، حيث بلغت 516 إصابة بـ24%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 458 إصابة بـ22%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 252 إصابة بـ12%، وجازان رابعًا، بإجمالي 197 إصابة بـ9%، والعاصمة المقدسة خامسًا، بإجمالي 184 إصابة بـ8.70%

وتصدرت منطقة الرياض إصابات الذكور السعوديين، حيث بلغ إجمالي الحالات 162 حالة مصابة بـ22.43%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 160 حالة بـ22.16%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 85 حالة بـ12%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 64 حالة بـ9%، والعاصمة المقدسة خامسًا، بإجمالي 54 حالة بـ7%.

24 % جدة

استحوذت جدة على إصابات الإناث السعوديات، حيث بلغت 61 حالة مصابة بـ24%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 49 حالة بـ20%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 35 حالة بـ14%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 20 حالة بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 18 حالة بـ7%.

إصابات ومناطق

2113 إصابة

%46 السعوديون

%54 إصابات الأجانب

%74 الذكور السعوديون

35-25 سنة الأكثر إصابة

أكثر المناطق إصابات:

جدة: 24%

الرياض: 22%

الشرقية: 12%

جازان: 9%

العاصمة المقدسة: 8.70%

أكثر الذكور إصابة:

الرياض: 22.43%

جدة: 22.16%

جازان: 12%

الشرقية: 9%

العاصمة المقدسة: 7%

إصابات الإناث:

جدة: 24%

الرياض: 20%

جازان: 14%

الشرقية: 8%

عسير: 7%