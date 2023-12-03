47 عنصرا ترصدها البلديات لتحسين جودة الحياة

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطة لمعالجة التشوه البصري لتحقيق الوصول إلى مدن حضرية خالية من التشوهات، وذلك بمعالجة مظاهر التشوه البصري للحد منها في المدن ومعالجة آثارها، وتصحيح السلوكيات المرتبطة بها، ورفع الوعي حول أهمية الحفاظ على المرافق العامة في المملكة.

وتعمل الوزارة على خطة تتمثل في معالجة 47 ظاهرة تشكل تشوها بصريا بالمدن لرفع جودة الحياة، وتتمثل تلك الظواهر في رفع السيارات التالفة، وتجديد أثاث الشوارع، وتحسين أعمدة الاتصالات، وإصلاح الأحواض الزراعية والأرصفة المتهالكة والأعمدة والأسلاك الكهربائية ومعالجتها، ومخلفات البناء وأطباق الأقمار الصناعية، وأعمدة الإنارة والأراضي الفضاء، والأسوار المتهالكة، والبائعة الجائلين، وكذلك الحدائق والملاعب المهجورة، والسيارات التالفة، واللوحات الإعلانية، واللوحات التجارية، والمباني المهجورة، والحاويات، وتكدس النفايات والحواجز الخرسانية، كما تعمل على إزالة الكتابات المشوهة على الجدران، والدهان واللوحات الإرشادية، واللوحات التحذيرية، والمطبات العشوائية، والمظلات وألوان المباني المتهالكة، وتسوير المباني تحت الإنشاء، وتغطية المباني تحت الإنشاء، وحفر الشوارع ودورات المياه، والهناجر المخالفة فوق الأسطح، وتسرب المياه، وتغطية الشرفات، وتكسيات المباني المتهالكة، ودهان حواجز الأرصفة الجانبية، وعدم دهان العلامات الأرضية بالشوارع، ومجاري تمديد التكييف، ومخلفات البناء، ومساحات مخصصة للتشجير.