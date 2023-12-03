شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن العلامات الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس في مراحله الأولى .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الدكتورة ديبورا لي من Dr Fox Online Pharmacy لصحيفة "إكسبريس"، عن العلامة الرئيسية لسرطان البنكرياس.

وأوضحت الطبيبة أن التغيرات التي تطرأ على برازك هي "سمة شائعة" لسرطان البنكرياس.

وقالت لي: "في المراحل الأولى، يمكن لسرطان البنكرياس أن يضغط في رأس البنكرياس على القناة الصفراوية المشتركة، ما يمنع الإطلاق الطبيعي للمادة الصفراوية في الأمعاء. وينتج عن هذا اليرقانُ الانسدادي - لذلك يلاحظ المريض اصفرار الجلد والعينين، والبول الداكن، والبراز الشاحب اللون (مثل المعجون).

ومع تقدم سرطان البنكرياس، يتسلل بشكل أكبر إلى بنية البنكرياس، ما يمنع الإنتاج الطبيعي وإفراز إنزيمات البنكرياس التي يتم إنتاجها خصيصا لهضم الدهون". وهذا يعطل تكسير الدهون الطبيعي في الأمعاء ويسمى قصور إنزيم البنكرياس (PEI).

وقد تحدثت الخبيرة أيضا عن علامات رئيسية أخرى يمكن أن تساعد في الكشف عن سرطان البنكرياس، بينها:

• وجع البطن.

• اليرقان.

• ظهور مرض السكري.

• التغير في عادة الأمعاء.

• عسر الهضم.

• الاستفراغ والغثيان.

• فقدان الوزن.

• الشعور بالضيق (الشعور بالضعف وعدم الراحة بشكل عام).

• الانتفاخ في البطن.

• ألم الصدر غير القلبي.

• ألم الكتف.

• عسر البلع.

• فقدان الشهية.

فإذا لاحظت أيا من هذه العلامات المنذرة بما في ذلك البراز الشاحب والدهني، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.