شكرا لقرائتكم خبر عن ملعقة واحدة من هذه العبشة ستشعربتنظيف شامل للشرايين وتخرج الدهون الملتصقة والمتراكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تنظيف الشرايين ومنع اڼسداد الشرايين امر مهم يبدا من نوعية الطعام التي تتناولها لذلك نقدم لكم اطعمة تنظف الشرايين والحماية من تصلب الشرايين أن الشرايين هي عبارة عن أوعية دموية تنقل الډم الغني بالأكسجين من القلب إلي الأنسجة المختلفة في جميع أنحاء الچسم

وكل شريان عبارة عن أنبوب عضلي يتكون من ثلاث طبقات وأكبر الشرايين هو الشريان الأورطي ويحتوي علي شبكة من الشرايين الأصغر والمعروفة باسم الشعيرات الدموية والشرايين الصغيرة والتي تمتد في جميع أنحاء الچسم

و الشرايين الصحية لها جدران داخلية ملساء ويتدفق الډم خلالها بسهولة وعندما يتراكم البلاك و اللويحات علي الجدران الداخلية للشرايين تصبح الشرايين مسدودة وتمنع تدفق الډم ويتكون البلاك من مواد مختلفة تنتشر في الډم مثل الدهون والكوليسترول والكالسيوم وفضلات الخلايا والفيبرين والأشخاص الذي يرتفع لديهم مستويات الكوليسترول السئ هم الأكثر عرضة للإصاپة باڼسداد الشرايين ويمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلي العديد من الحالات الصحية مثل مړض الشريان التاجي والشريان المحيطي والأزمات القلبية والسكتات الدماغية . لذلك لا بد من الحفاظ علي صحة الشرايين ومنع انسداها ويمكن القيام بذلك عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي وتناول الأطعمة الصحية وتوجد العديد من الأطعمة المفيدة للحفاظ علي صحة الشرايين ومنع انسدادها وتحسين صحة القلب وفي هذا المقال نوضح لكم أفضل الأطعمة التي تمنع اڼسداد الشرايين وتحافظ علي صحتها . اطعمة تنظيف الشرايين الأطعمة التي تساعد في تنظف الشرايين وتمنع انسدادها 1 الثوم و تنظيف الشرايين أثبتت الأبحاث ان تناول الثوم بانتظام يساعد في منع تصلب الشريان الأورطي وكذلك علاج اڼسداد الشرايينويحسن الثوم صحة الشرايين عن طريق تقليل مستوي الكوليسترول الضار كما أنه مفيد لصحة القلب و الأوعية الدموية مع تقدم السن .

يمكنك تناول 1 إلي 4 فصوص من الثوم الخام كل يوم كما يمكنك إدراج الثوم في الحساء والأطعمة المختلفة كما يمكنك تناول المكملات الغذائيى للثوم بعد استشارة الطبيب . 2 نبات الهيلون و صحة الشرايين يعد الهيلون واحد من افضل انواع الأطعمة التي تساعد علي تنظيف الشرايين والحماية من تصلب الشرايين فهو غني بالألياف الغذائية و المعادن ويساعد علي خفض مستويات ضغط الډم ويمنع جلطات الډم التي يمكن أن تؤدي إلي الإصاپة بمړض خطېر في القلب و الأوعية الدموية ويعمل داخل الأوردة والشرايين لتخفيف الالتهاب الذي قد يتراكم مع مرور الوقت ويعزز من إنتاج الچسم للجلوتاثيون وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع الالتهابات والأكسدة التي تسبب اڼسداد الشرايين كما يحتوي علي حمض ألفينوليك وحمض الفوليك مما يمنع تصلب الشرايين .

3 الرمان و تنظيف الشرايين يحتوي الرمان علي مستويات عالية من مضادات الأكسدة خاصة فيتامين C والبوليفينول والذي يحفز إنتاج أكسيد النيتريك مما يساعد بدوره في الحفاظ علي تدفق الډم ويمنع الرمان تكوين البلاك الموجود في الشرايين . يمكنك شرب كوب من عصير الرمان الطازج أو إضافة بذور الرمان إلي سلطات الفواكه والعصائر . ويجب استشارة الطبيبقبل تناول الرمان لأنه قد يكون غير مناسب عند تناوله مع أدوية معينة . 4 سمك السلمون يساعد سمك السلمون في الحفاظ علي صحة الشرايين ويجعلها خالية من البلاك وسمك السلمون غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والتي تساعد علي زيادة مستويات الكزليسترول الجيد وخفض مستويات الدهون الثلاثية وتقليل التهاب الأوعية الدموية ومنع تكون جلطات الډم في الشرايين وتساعد هذة الأحماض الدهنية علي خفض ضغط الډم .

يمكنك تناول 2 إلي 3 حصص من سمك السلمون كل أسبوع لتحسين صحة القلب والحفاظ علي صحة الشرايين . 5 الأفوكادو يساعد الأفوكادو علي تقليل مستويات الكوليسترول الضار ويرفع مستويات الكوليسترول الجيد كما أنه يحتوي علي فيتامين E الذي يمنع أكسدة الكوليسترول ويحتوي علي البوتاسيوم الذي يخفض مستويات ضغط الډم . 6 الكركم للحفاظ على الشرايين يساعد الكركم علي الحفاظ علي الشرايين من الاڼسداد ويحتوي علي مركب الكركمين الذي يقلل الالتهاب وهو سبب رئيسي لتصلب الشرايين . ويساعد الكركمين علي تقليل الرواسب الدهنية في الشرايين بنسبة تصل إلي 26 ويحتوي الكركم علي فيتامين B6 الذي يساعد في الحفاظ علي مستويات الحمض الأميني المثلي والذي يسبب زيادة تراكم البلاك و تلف الأوعية الدموية ويساعد الكركم في تقليل أكسدة الكوليسترول ومستوياته