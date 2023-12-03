شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 22 موقع حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (22) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها للرجال في متوسطة الملد بمدينة الباحة وتستمر لمدة يومين, وفي مدرسة الإمام علي بن أبي طالب المتوسطة بمحافظة الحجرة لمدة يوم، وللنساء في مدرسة السيدة خديجة لتحفيظ القرآن بمدينة بالباحة، وفي ثانوية زينب بنت مصعب للبنات بمحافظة بني حسن لمدة يومين لكل منهما، وفي ثانوية محافظة الحجرة للبنات لمدة يوم واحد، في حين تقدم الخدمة يوم غدٍ للرجال في مدرسة الخوارزمي المتوسطة بالجرداء, وللنساء في مجمع الجرداء للبنات بمحافظة قلوة لمدة يوم لكل منهما.

فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء القادم في مجمع سمية بنت الخياط للبنات بمحافظة المندق، وذلك لمدة يومين، وفي ثانوية المخواة الثانية للبنات بمحافظة المخواة تقدم خدماتها لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء القادم للرجال في متوسطة برحرح بمحافظة المندق، وذلك لمدة يومين, وللنساء في محافظة غامد الزناد وتستمر لمدة يوم واحد.

وتقدم أيضًا اليوم بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للرجال في عشيرة مكتن، وقيا لمدة يومين, وفي يوم الاثنين تقدم الخدمات في مركز أبو راكة, فيما تقدم الخدمة يوم الخميس القادم في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال في الكلية التقنية بنجران وتستمر لمدة ثلاثة أيام, فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء القادم للنساء في الثانوية الثالثة بمدينة نجران وذلك لمدة يومين.

وفي منطقة القصيم تقدم الخدمة اليوم للرجال في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمحافظة عنيزة, ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في مدارس التميز العالمية للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات اليوم خدماتها للرجال في مركز الحريضة التابع لمحافظة محايل عسير بمنطقة عسير لمدة يومين, فيما تقدم الخدمة يوم غدٍ في مقر المحكمة العامة بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وفي مستشفى آجا للرعاية المديدة والتأهيل الطبي بمنطقة حائل، وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

والجدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة تعل من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.