شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون التحضيري .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صباح اليوم الأحد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون التحضيري لدول الخليج العربية.

ويأتي ذلك للتحضير للدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، أكد أن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية الـ 158 تأتي استكمالاً للإستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023م، بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم-.

وسيبحث المجلس الوزاري لمجلس التعاون خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بـ الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول .