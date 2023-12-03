شكرا لمتابعة خبر عن تجمع القصيم الصحي يحصل على الاعتماد لمركز صحي الحي الأخضر في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقق تجمع القصيم الصحي اعتمادًا جديدًا وحصل على شهادة الاعتماد لمركز الرعاية الصحيّة الأولية بالحي الأخضر ببريدة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وقال التجمع أنه بتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات المكتسبة في مجال تنفيذ برامج التطوير والتحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ارتفع عدد المراكز الصحية التابعة للتجمع التي حصلت على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” إلى 89 مركزًا صحياً.

وأشار إلى أن حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتماد تشير إلى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية والرعاية للمستفيدين وتفعيل مستوياتها بما يتماشى مع الاشتراطات التي وضعها المركز السعودي، ويتوافق كذلك مع المعايير الدولية للحصول على مثل هذه الاعتمادات.

والجدير بالذكر أن التجمع يولي أهمية كبيرة بتطبيق معايير الجودة وتطوير مضامينها والتحسين المستمر من مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين في جميع منشآته ومرافقه الصحية، بما يعزز من ثقة المرضى بنوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم ويحقق مبادرات برنامج التحول في القطاع الصحي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع مفعم بالحيوية.