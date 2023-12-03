شكرا لمتابعة خبر عن استئصال 14 ورمًا ليفيًا لمريضة ثلاثينية بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريقٌ طبيٌ مختص في النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة من استئصال 14 ورمًا ليفيًا أكبرها حجمًا يبلغ 14 سم وأصغرها 2 سم لمريضة تبلغ من العمر 39 عامًا.

وأفادت صحة بيشة؛ بأن المريضة حضرت وهي تعاني من آلام أسفل البطن، وبالفحص السريري وعمل الأشعة اللازمة تبين وجود أورام ليفية متعددة وبأحجام متفاوتة.

والجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة استقبل خلال شهر أكتوبر الماضي 5599 مستفيدًا من خدمات الطوارئ، و3847 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 809 فيما تم إجراء 339 عميلة جراحية.