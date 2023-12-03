شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد تعليق سلمى الشيني بعد إطلاق سراحها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير عاجل من الضمان المطور بوقف الدعم فوراً عن كل مستفيد يقع في هذا الخطأ الشائع

سلمى الشيمي، البلوجر وعارضة الأزياء، عبّرت عن فرحتها وامتنانها بعد إعلان إطلاق سراحها وبراءتها من الاتهامات التي وجّهت لها بالتعدي على القيم الأسرية. في تعليق نشرته على صفحتها في فيسبوك، عبرت عن شكرها لله على تحقيق هذا التطوّر الإيجابي في وضعها. كما أشارت إلى صعوبة التواصل في الوقت الحالي مع أي شخص.

تعليق سلمى الشيني بعد إطلاق سراحها

أشارت البلوجر وعارضة الأزياء، سلمى الشيمي إلى رغبتها في تجاوز هذه المرحلة على الصعيدين العاطفي والصحي، مع التطلع إلى استعادة حياة طبيعية كإنسانة عادية.

عبّرت عن أملها في أن يكون أفراد عائلتها بخير وإلى جانبها، في حين أبدت مشاعر الانعزال والظلم والهزيمة وفقدان الشغف.

يُذكر أن محكمة مصرية قد أيدت استئناف الشيمي، ملغية الحكم السابق الذي قضى بسجنها لمدة عامين وفرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف جنيه، وقد صدر حكم ببراءتها مع تخفيض قيمة الغرامة إلى 100 ألف جنيه.