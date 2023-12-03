شاهد غازي الذيابي يصبغ شعره باللون الأزرق احتفالاً بفوز الهلال

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تم تسجيل مقطع فيديو يُظهر لحظة فريدة حين قام أحد أصدقاء غازي الذيابي، المشهور بتطبيق سناب شات، بتغيير لون شعره إلى اللون الأزرق بعد هزيمة فريق النصر أمام فريق الهلال.
غازي الذيابي يصبغ شعره
في مشهد مثير، يظهر غازي الذيابي في مقطع فيديو وهو جالس على كرسي ومحاطٌ بأصدقائه الضاحكين والمصفقين، يحتفلون بانتصار فريق الهلال على فريق النصر، يأتي هذا الاحتفال كرد فعل على تحدي الذيابي الذي توقع انتصار فريق النصر في المواجهة الرياضية.
في تفاصيل أخرى
نشاهد أحد أصدقاء الذيابي وهو يقوم بصبغ شعره باللون الأزرق، فيما يظهرون وهم يغنون ويعبرون عن استيائهم من تصدُّر فريق الهلال للمركز الأول في المباراة، وعلى وجه الذيابي يُلاحظ الحزن والاستياء جرّاء هزيمة فريقه المفضل، في حين انبهر أصدقاؤه بالتفوق الذي حققوه في التحدي الذي نشأ بينهم.
غازي الذيابي يصبغ شعره بالأزرق بعد فوز الهلال pic.twitter.com/5WbAUP3j0z— Trend pase (@trend_pase) December 2, 2023
فريق الهلال تمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على فريق النصر في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
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