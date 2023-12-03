شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المسند يكشف عن متوسط درجة الحرارة في الرياض وموعد بداية المربعانية والان مع التفاصيل الكاملة
صرّح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق في جامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، بأنه في فصل ديسمبر بمدينة الرياض، تتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى (خلال الظهيرة) عادةً بين 20 و24 درجة مئوية.
متوسط درجة الحرارة في الرياض
وأضاف الدكتور عبدالله المسند أن درجات الحرارة في الرياض نادراً ما تنخفض إلى مستوى أقل من 15 درجة مئوية، أو تتجاوز حاجز 29 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.
وفيما يتعلق بالحرارة الصغرى في ساعات الفجر، أشار إلى أن المتوسط يتراوح عادةً بين 10 و13 درجة مئوية، مع ندرة حدوث تدني إلى أقل من 6 درجات مئوية أو ارتفاع إلى ما يتجاوز 17 درجة مئوية.
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