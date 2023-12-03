زملاء وأقارب "راشد الدوسري" يحتفون بتقاعده من السلك العسكري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 2:13 مساءً

احتفل زملاء وأقارب الرئيس رقباء راشد حسن الدوسري، بتقاعده من السلك العسكري، بعد 30 عامًا قضاها في خدمة الوطن. جاء ذلك في حفل أقامه فارس الدوسري، وفهد العتيبي، وعبدالله الدوسري، وإبراهيم الجمعان، واسحيلان الدوسري، وعبدالعزيز الدوسري، ومحمد الدوسري، وأحمد المريضي، وعبدالرحمن بودوخي. ويعتبر "راشد الدوسري" من الكفاءات الإدارية المميزة التي عملت بالمديرية العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية على مدى 30 عامًا، حتى صدر قرار بإحالته للتقاعد بعد انقضاء المدة النظامية. وكرّم الأصدقاء والأقارب، المحتفى به، بعدد من الهدايا والدروع. وألقى الرئيسُ رقباء راشد بن حسن الدوسري، كلمةً بهذه المناسبة، شكر فيها اللهَ سبحانه وتعالى، على كمال نعمته، وأنه مدّ له بالصحة والعافية لخدمة هذا الدين والوطن، ثم دعا لوالديه بالرحمة والمغفرة، وشكر فيها الأقارب والزملاء على هذا الحفل.

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