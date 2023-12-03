انت الان تتابع عسير.. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعالج "103" بؤر لقرود "البابون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّد المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية استمرارَ جهوده للحدّ من تزايد أعداد قرود "البابون" في منطقة عسير؛ وذلك من خلال "برنامج تقييم الأضرار والمعالجة المستدامة لتزايد أعداد قرود البابون".

وأوضح المركز في تقرير إحصائي أنه تمّت معالجة "103" بؤر لتكاثر قرود البابون، تضمّ قرابة "18" ألف قرد من خلال "86" مصيدة قامت بتنفيذها "36" فرقة ميدانية، مبيّنًا أن مشكلة تزايد أعداد قرود "البابون" جاءت نتيجة اختلال التوازن البيئي وتناقص أعداد المفترسات أو غيابها، ونقص الغذاء الطبيعي في موائل القرود بسبب الجفاف، إضافة إلى تغير السلوك لدى قرود البابون من برية إلى مستأنسة، وتغير سلوك التكاثر داخل القطيع، وتوفر مصادر غذاء بديلة من خلال الإطعام المباشر من السكان والسياح والإطعام غير المباشر من خلال حاويات النفايات والمكبات.

وأشار المركز إلى أن هذا التزايد في أعداد قرود البابون أدّى إلى ظهور مشكلات اجتماعية وصحية وبيئية؛ مثل مهاجمة الناس وبخاصة الأطفال، ونقل الأمراض والفيروسات، وإتلاف المحاصيل الزراعية، واقتحام المنازل والمنشآت، وإتلاف الممتلكات العامة، والإضرار بالأنشطة السياحية.