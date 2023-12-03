تراند اليوم : شاهد.. طائرة تتجمد في مكانها بمطار ميونخ بألمانيا بسبب تساقط الثلوج

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة متجمدة في مطار ميونخ بألمانيا، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وأظهر مقطع الفيديو الطائرة وهي مغطاة بالثلوج، بينما التصقت العجلات الخلفية والأجنحة الجانبية بالأرض بسبب الثلوج، في حين ارتفعت مقدمة الطائرة لأعلى.

وتواجدت سيارات الشرطة والحماية في موقع تجمد الطائرة، حيث شوهدت إحدى العربات وهي تحاول سحب الطائرة من الخلف بواسطة حبل، حسبما أبان الفيديو.

الجدير بالذكر أن مطار ميونخ، أعلن تعليق رحلاته بسبب استمرار تساقط الثلوج، وأكد متحدث باسم المطار لـ"فرانس برس" تأثر مئات الرحلات الجوية، بسبب سقوط الثلوج الذي بلغ أكثر من 40 سم.