شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في الدوحة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بسمو وزير الخارجية في بلده الثاني دولة قطر، والوفد المرافق لسموه، متمنياً لهم طيب الإقامة.

تلا ذلك استعراض قدَّمه فريقا عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي القطري.

#الدوحة | ترأّس صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وزير الخارجية، وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري pic.twitter.com/uP6OoXJfPn — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 3, 2023

This is a Twitter Status | ترأّس صاحب السمو الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status وزير الخارجية، وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري This is a Twitter Status— وزارة الخارجية (@KSAMOFA)

‏وأشاد رئيسًا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيراً للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد بن سعيد الحارثي.