شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأمن السيبراني تصدر الحزمة الثانية من "أدوات الأمن السيبراني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني "Cybersecurity Toolkit"، الهادفة إلى تمكين الجهات المستفيدة من رفع كفاءة الأمن السيبراني وزيادة فعاليته لديها، على النحو الذي يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية والحد من المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة.

ويأتي ذلك ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة.

أدوات الأمن السيبراني

أوضحت الهيئة أن "أدوات الأمن السيبراني" تشمل نماذج لإعداد سياسات ومعايير ووثائق وإجراءات الأمن السيبراني باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف جهات القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأخرى في المملكة.

وبينت أن "أدوات الأمن السيبراني" تم تطويرها من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من السياسات والمعايير والآليات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، وتبني أفضل الممارسات المتبعة في المجال.

كما تناولت مجموعة من الموضوعات أبرزها "مسؤوليات الأمن السيبراني، وإستراتيجية الأمن السيبراني، والحماية من البرمجيات الضارة، والمخاطر السيبرانية، وأمن البريد الإلكتروني، وأمن الشبكات، وحماية تطبيقات الويب، وأمن أجهزة المستخدمين والأجهزة المحمولة والأجهزة الشخصية، وتقييم الثغرات الأمنية، والأمن السيبراني للبيانات، وأمن أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي، وأمن وسائل التواصل الاجتماعي، وأمن البيئة الافتراضية".

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على كافة النماذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.