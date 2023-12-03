"المرور السعودي يطلق تحذيرًا عاجلاً: إيقاف السيارة في هذه الأماكن يعرضك لعقوبة صارمة

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عدن - ياسمين التهامي - "السر المثير الذي أخفته أمريكا عن العالم.. ماذا حدث في قبر صدام حسين بعد دفنه؟!" اغرب قضيه خلع لمراهقه سعودية في محكمة جده.. وما فعلت بعد الحكم لا يتخيله عقل بشري!

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