شكرا لقرائتكم خبر عن "سر مدهش يكشفه حسن يوسف وشمس البارودي: لماذا رفضا زيارة قبر ابنهما عبدالله؟!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تفاجئ الجمهور بكلام الفنانة شمس البارودي، التي تحدثت عن أول شهرين مروا على وفاة ابنها عبد الله، الذي رحل عن عالمنا غرقا في الساحل الشمالي

.حيث قالت شمس البارودي في تصريحات صحفية "أنا وحسن ويوسف صحتنا كويسة اللهم صلي على النبي، حامدين وشاكرين وكنا بنزور عبد الله يوم الجمعة اللي فات وعملنا رخامة عليها اسمه ووضعناها على القبر، ووضعنا زهور وزرع أخضر والحمد لله على كل حال

وأضافت شمس البارودي "مكناش قادرين نروح نزور عبد الله من وقت الوفاة وابني محمود الكبير خدنا كلنا في بيته وقال متقعدوش في البيت لوحدكم، وبقالنا شهر برا ا

وأكملت شمس البارودي "إحنا متقبلين وفاة عبد الله من الأول لأننا لا نعترض على أمر الله، وابني ربنا كرمه بالشهادة، وكرمه بسيرته الطيبة، إحنا مفيش حد كلمنا من مشارق الأرض ومغاربها إلا ويشكر

في سيرته الطيبة وبطلوا يكلموني من كتر ما أنا بعيط من كتر ما بيتكلموا حلو على عبد الله، وكل الأعضاء في نادي الجزيرة والعمالة بيتكلموا عليه وعمره ما طلب من حد حاجة من غير أدب، كل ده خير يطمنا الحمد لله".

الجدير بالذكر ان نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، رحل عن عالمنا غرقًا بقرية بدر بالساحل الشمالي شهر يوليو الماضي