شكرا لقرائتكم خبر عن "سر مدهش يكشفه حسن يوسف وشمس البارودي: لماذا رفضا زيارة قبر ابنهما عبدالله؟!" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تفاجئ الجمهور بكلام الفنانة شمس البارودي، التي تحدثت عن أول شهرين مروا على وفاة ابنها عبد الله، الذي رحل عن عالمنا غرقا في الساحل الشمالي
.حيث قالت شمس البارودي في تصريحات صحفية "أنا وحسن ويوسف صحتنا كويسة اللهم صلي على النبي، حامدين وشاكرين وكنا بنزور عبد الله يوم الجمعة اللي فات وعملنا رخامة عليها اسمه ووضعناها على القبر، ووضعنا زهور وزرع أخضر والحمد لله على كل حال
وأضافت شمس البارودي "مكناش قادرين نروح نزور عبد الله من وقت الوفاة وابني محمود الكبير خدنا كلنا في بيته وقال متقعدوش في البيت لوحدكم، وبقالنا شهر برا ا
وأكملت شمس البارودي "إحنا متقبلين وفاة عبد الله من الأول لأننا لا نعترض على أمر الله، وابني ربنا كرمه بالشهادة، وكرمه بسيرته الطيبة، إحنا مفيش حد كلمنا من مشارق الأرض ومغاربها إلا ويشكر
في سيرته الطيبة وبطلوا يكلموني من كتر ما أنا بعيط من كتر ما بيتكلموا حلو على عبد الله، وكل الأعضاء في نادي الجزيرة والعمالة بيتكلموا عليه وعمره ما طلب من حد حاجة من غير أدب، كل ده خير يطمنا الحمد لله".
الجدير بالذكر ان نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، رحل عن عالمنا غرقًا بقرية بدر بالساحل الشمالي شهر يوليو الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر "سر مدهش يكشفه حسن يوسف وشمس البارودي: لماذا رفضا زيارة قبر ابنهما عبدالله؟!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.