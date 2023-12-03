مدعي "الجنائية الدولية" يتعهد بتكثيف التحقيقات في الجرائم المرتكبة بغزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 3:08 مساءً

تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم "الأحد"، بتكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في قطاع غزة في ختام زيارة قام بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وقال "خان": "إن طبيعة الزيارة ليست للتحقيق، تمكنت من التحدّث إلى الضحايا من طرفي النزاع"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "سيكثّف مكتبي جهوده لتحقيق تقدّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع". ولفت إلى أنه يجب أن تكون الاتهامات الموثوقة بشأن جرائم ارتكبت خلال هذا النزاع، موضع دراسة وتحقيق مستقلين. وقُتل أكثر من"15200" شخص في قطاع غزة المحاصر، على مدى أكثر من ثمانية أسابيع من المعارك والقصف العنيف.

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