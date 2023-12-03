انت الان تتابع "إسرائيل" تقصف مربعًا سكنيًا كاملًا في شرق غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 3:10 مساءً

ذكر تلفزيون فلسطين، اليوم (الأحد)، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الشجاعية شرق غزة، الأمر الذي تسبب في دمار هائل بالمنطقة. وقال التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل: "دمار هائل جراء قصف "إسرائيل" مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الشجاعية". وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 50 عمارة ومنزلًا في حي الشجاعية، وفي مناطق أخرى بالقطاع، واستخدم عشرات الصواريخ والقنابل العملاقة في القصف، الأمر الذي ينذر بمقتل المئات.

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