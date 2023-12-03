انت الان تتابع في ختام دور المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.. الاتحاد يستضيف سباهان الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 3:51 مساءً

يستضيف نادي الاتحاد، غدًا الاثنين، نظيرَه سباهان الإيراني، ضمن منافسات ختام دور المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. ويسعى الاتحاد خلال هذه المواجهة إلى الفوز والحفاظ على صدارته للمجموعة الثالثة؛ إذ يحلّ بالمركز الأول بـ12 نقطة، في المقابل يطمح الفريق الإيراني في الفوز على مستضيفه الاتحاد؛ لضمان تأهّله لدور الـ16 وصدارة المجموعة؛ حيث يحلّ في المركز الثاني بـ10 نقاط. وفي مواجهة أخرى بنفس المجموعة، يستضيف القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثالث بـ7 نقاط، نظيره أجمك الأوزبكي الذي يقبع في المركز الأخير دون نقاط، بعدما خسر أمام الاتحاد "0 - 3"، والقوة الجوية "1 - 2"، وسباهان "1 - 3" ذهابًا، و"0 - 9" إيابًا.

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