إجمالي ضحايا حرب "إسرائيل" على غزة يرتفع إلى 15523

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 4:05 مساءً

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم (الأحد)، ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفًا و523 ضحية، و41 ألفًا و316 مصابًا. وبيّن "القدرة" في مؤتمر صحفي في غزة، أنه جرى انتشال جثث 316 شخصًا، و664 جريحًا منذ، صباح الجمعة وحتى الآن. وأفاد بأن 70% من ضحايا الهجمات الإسرائيلية من النساء والأطفال، وأن 281 من أفراد الكوادر الصحية قتلوا بفعل الهجمات الإسرائيلية، التي دمرت 56 مؤسسة صحية بالكامل، فيما خرج مستشفى 20 من الخدمة. وأوضح "القدرة" أن "إسرائيل" ما زالت تعتقل 35 من الكوادر الصحية في غزة، منهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية.

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