شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين"الإسكان" و"سار" لتسريع معالجة بلاغات البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون، مع شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار)، لرفع سرعة معالجة بلاغات البنية التحتية.

وذلك ضمن جهود المبادرة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية بالمدن، التي تتبناها الوزارة لرفع مستوى جودة الحياة والمساهمة في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

تحسين جودة الحياة

ومثل "البلدية والإسكان" وكيل الوزارة للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبد الله العتيبي، فيما مثل "سار" نائب الرئيس للبنية التحتية المهندس عبدالله بن يوسف اليوسف.

وقال المهندس العتيبي، إن الاتفاقية تستهدف تسريع وتيرة إنجاز الأعمال المتعلقة بمعالجة بلاغات البنية التحتية وتحقيق التنسيق الكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف خدمة ساكني المدن وزائريها وتحسين جودة الحياة بها.

النطاق العمراني

وأشار العتيبي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل معالجة البلاغات التي تصل إلى الوزارة والمتعلقة بالبنية التحتية داخل النطاق العمراني، وتحقيق سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءتها وجودتها.

كما تهدف إلى تعزيز الحوكمة من خلال تحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية في معالجة البلاغات، والعديد من الأحكام العامة الأخرى التي ستسهم في تنظيم سير العمل، وضمان تحقيق أفضل النتائج في معالجة البلاغات.

ووقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة الماضية عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة وغير الربحية والمؤسسات المالية والبنوك، لتطوير البنى التحتية للمدن السعودية وتحسين جودة الحياة بها.